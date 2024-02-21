Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası - Son Dakika
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanacak.

21.02.2024 17:51  Güncelleme: 17:54
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası - Son Dakika
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