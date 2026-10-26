Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde Osimhen ve Lukaku ilk 11'de başlıyor - Son Dakika
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Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde Osimhen ve Lukaku ilk 11'de başlıyor

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Rams Park'ta oynanacak derbide iki takımın ilk 11'leri açıklandı. Saat 21.00'de başlayacak mücadelede Galatasaray'ın 11'inde Osimhen, Fenerbahçe'nin 11'inde Lukaku yer alıyor.

SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbide iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray derbi maçta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Rams Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. VAR'da ise İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande olacak.

İki takımın derbideki 11'i şöyle

GALATASARAY: Uğurcan Çakır- Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

FENERBAHÇE: Ederson - Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku

Kaynak: DHA
GalatasarayFenerbahçeİstanbulGüncelSporSon Dakika

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