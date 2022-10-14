Galatasaray ile Kayserispor 53. randevuda - Son Dakika
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Galatasaray ile Kayserispor 53. randevuda

14.10.2022 09:30
Galatasaray ile Kayserispor 53. randevuda

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde yarın 53. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde yarın 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 52 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 113 golüne, Kayserispor 42 golle yanıt verebildi.

Kayseri'deki maçlar

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 26 lig maçında 12 kez yendi.

Kayseri'deki sadece 2 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 23, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 52 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

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