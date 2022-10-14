Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 52 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray ile Kayserispor 53. randevuda - Son Dakika

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