Galatasaray ile Sivasspor 32. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 31 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 40 golle yanıt verdi.

Galatasaray'ın İstanbul'da mağlubiyeti yok

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı hiçbir lig maçını kaybetmedi.

Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 15 lig maçının 14'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 37 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 14 gol atabildi.