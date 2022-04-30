Galatasaray ile Sivasspor 32. randevuda - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray ile Sivasspor 32. randevuda

30.04.2022 12:20
Galatasaray ile Sivasspor 32. randevuda

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 31 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 40 golle yanıt verdi.

Galatasaray'ın İstanbul'da mağlubiyeti yok

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı hiçbir lig maçını kaybetmedi.

Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 15 lig maçının 14'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 37 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 14 gol atabildi.

YORUMLAR
500
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek Sivasspor yarın ligde Galatasaray'a konuk olacak Sivasspor yarın ligde Galatasaray'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Sivasspor 32. randevuda - Son Dakika


Son Dakika
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
12:07 Ateş açan magandalar bekçilere direnince yaka paça gözaltına alındı: Adım adım izlediler
12:05 Suriyeli çocuğa çarpan Adanalı taksici önce kaçtı, sonra vicdanına yenik düşüp teslim oldu
12:03 Galatasaray'ın başkan adaylarından Metin Özürk: Kulüp rehin alınmıştır, Burak Elmas'ın başkanlığını tanımıyoruz
12:00 Yunanistan'a tatbikat tepkisi: Türk Hava Kuvvetleri çekildi
11:59 Şırnak'ta bir uzman çavuş kayalıklardan düşerek şehit oldu
11:34 Akıl sağlığı yerinde çıkan damat cezadan kaçamayacak: Kayınpederi ve bacanağını pompalıyla öldürmüştü
11:33 Mehmet Muş: Bir günde 1.9 milyar dolarlık ihracat yapıldı
11:31 İşte Beta'nın ölmeden önceki son hali: Kız arkadaşı paylaştı
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 12:26:16. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray ile Sivasspor 32. randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement