Galatasaray, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu Sıraçhan'ı transfer etti

Dünyaca ünlü futbolcularla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, son transferini 2. Lig'den yaptı. Sarı-kırmızılılar, Ankaraspor forması giyen İlhami Sıraçhan Nas'ı kadrosuna kattı.
21 yaşındaki isim, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu. Sarı-kırmızılıların bu transfer için 400 bin euro bonservis ödemesi bekleniyor.
Kariyeri boyunca 95 resmi maçta forma giyen genç orta saha, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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