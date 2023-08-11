Galatasaray, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu Sıraçhan'ı transfer etti

Dünyaca ünlü futbolcularla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, son transferini 2. Lig'den yaptı. Sarı-kırmızılılar, Ankaraspor forması giyen İlhami Sıraçhan Nas'ı kadrosuna kattı.

400 BİN EURO ÖDENECEK

21 yaşındaki isim, eski futbolcu Mehmet Nas'ın oğlu. Sarı-kırmızılıların bu transfer için 400 bin euro bonservis ödemesi bekleniyor.

95 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kariyeri boyunca 95 resmi maçta forma giyen genç orta saha, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

İlhami Sıraçhan Nas