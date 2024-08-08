Galatasaray, İlk Hafta Maçlarında İyi Sonuçlar Alıyor

Spor

Galatasaray Futbol Takımı, ligde ilk hafta maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray, 66 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 45 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 38 ilk hafta maçının ise 31'ini kazandı, 5'ini kaybetti, 2'sinde ise berabere kaldı.

Sahasındaki son 11 açılış maçını kazandı

Galatasaray, sahasında çıktığı son 11 açılış müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezonuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 11 ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan alarak tamamladı.

Sadece 10 maçta gol atamadı

Galatasaray, 66 sezondaki ilk hafta maçlarından 56'sında gol atarken, sadece 10'unda suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı 38 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

İlk hafta maçları

Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1959 Ankara Demirspor-Galatasaray 0-2 1959-1960 Galatasaray-Beykoz 2-0 1960-1961 Galatasaray-Vefa 2-0 1961-1962 Şekerhilal-Galatasaray 0-1 1962-1963 Göztepe-Galatasaray 0-1 1963-1964 Galatasaray-Kasımpaşa 0-0 1964-1965 Galatasaray-Feriköy 4-0 1965-1966 Galatasaray-Vefa 1-2 1966-1967 Hacettepe-Galatasaray 1-1 1967-1968 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-2 1968-1969 Galatasaray-Vefa 1-0 1969-1970 Galatasaray-Altınordu 2-0 1970-1971 Bursaspor-Galatasaray 1-0 1971-1972 Galatasaray-Eskişehirspor 1-1 1972-1973 Galatasaray-PTT 3-0 1973-1974 Galatasaray-Boluspor 3-1 1974-1975 Galatasaray-Giresunspor 2-0 1975-1976 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 1976-1977 Boluspor-Galatasaray 1-0 1977-1978 Galatasaray-Zonguldakspor 1-0 1978-1979 Galatasaray-Diyarbakırspor 3-0 1979-1980 Göztepe-Galatasaray 3-1 1980-1981 Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir) 4-1 1981-1982 Adana Demirspor-Galatasaray 1-3 1982-1983 Galatasaray-Mersin İdmanyurdu 1-0 1983-1984 Galatasaray-Karagümrük 4-0 1984-1985 Galatasaray-Denizlispor 0-1 1985-1986 Galatasaray-Samsunspor 3-0 1986-1987 Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya) 0-1 1987-1988 Eskişehirspor-Galatasaray 0-1 1988-1989 Galatasaray-Karşıyaka 4-1 1989-1990 Samsunspor-Galatasaray 1-0 1990-1991 Galatasaray-Boluspor 1-1 1991-1992 Galatasaray-Sarıyer 2-0 1992-1993 Gençlerbirliği-Galatasaray 0-3 1993-1994 Galatasaray-Zeytinburnuspor 3-0 1994-1995 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-1 1995-1996 Vanspor-Galatasaray 0-1 1996-1997 Vanspor-Galatasaray 1-2 1997-1998 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-0 1998-1999 Galatasaray-Altay 3-1 1999-2000 Galatasaray-Gaziantepspor 1-2 2000-2001 Denizlispor-Galatasaray 0-1 2001-2002 Gaziantepspor-Galatasaray 1-1 2002-2003 Galatasaray-Samsunspor 4-1 2003-2004 Galatasaray-Diyarbakırspor 2-1 2004-2005 Galatasaray-Konyaspor 3-1 2005-2006 Galatasaray-Konyaspor 2-1 2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray 1-1 2007-2008 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz) 4-0 2008-2009 Galatasaray-Denizlispor 4-1 2009-2010 Gaziantepspor-Galatasaray 2-3 2010-2011 Sivasspor-Galatasaray 2-1 2011-2012 İBB Spor-Galatasaray 2-0 2012-2013 Galatasaray-Kasımpaşa 2-1 2013-2014 Galatasaray-Gaziantepspor 2-1 2014-2015 Bursaspor-Galatasaray 0-2 2015-2016 Sivasspor-Galatasaray 2-2 2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0 2017-2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1 2018-2019 MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-3 2019-2020 Denizlispor-Galatasaray 2-0 2020-2021 Galatasaray-Gaziantep 3-1 2021-2022 Giresunspor-Galatasaray 0-2 2022-2023 Antalyaspor-Galatasaray 0-1 2023-2024 Kayserispor-Galatasaray 0-0

Kaynak: AA