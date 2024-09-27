Galatasaray İlk Kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde - Son Dakika
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Spor

Galatasaray İlk Kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde

Galatasaray Petrol Ofisi, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda Olimpik Lyon, Wolfsburg ve Roma ile karşılaşacak.

27.09.2024 15:48
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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde grup eşleşmeleri, İsviçre'de yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde 4. torbada yer alan Galatasaray Petrol Ofisi, bir Türk ekibinin ilk kez yer alacağı organizasyonda A Grubu'nda Fransa'dan Olimpik Lyon, Almanya'dan Wolfsburg ve İtalya'dan Roma ile rakip oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk turda Lüksemburg'un Raicing Union, ikinci turda da Çekya'nın Slavia Prag ekiplerini eleyip grup aşamasına kalarak Türk kadın futbolunda bir ilki gerçekleştirdi.

Kura çekimi sonrası B Grubu; Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Twente (Hollanda), Celtic (İskoçya), C Grubu; Bayern Münih (Almanya), Arsenal (İngiltere), Juventus (İtalya), Valarenga (Norveç), D Grubu ise Barcelona (İspanya), Manchester City (İngiltere), St. Pölten (Avusturya) ve Hammarby (İsveç) ekiplerinden oluştu.

Organizasyonda müsabaka programı henüz ilan edilmezken ilk maçların 8-9 Ekim tarihlerinde oynanacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

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