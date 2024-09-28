Galatasaray İlk Yarıda 3-1 Önde - Son Dakika
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Galatasaray İlk Yarıda 3-1 Önde

Galatasaray İlk Yarıda 3-1 Önde

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-1 geride bıraktığı ilk yarıyı tamamladı. Osimhen ve Icardi golleriyle skoru belirledi.

28.09.2024 20:05
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada sol taraftan topla birlikte ilerleyen Abdülkerim'in ceza sahası çizgisine yakın yerden ortasında Osimhen'in altı pas içinde yaptığı dokunuşla top ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada Sara'nın uzun pasında ceza sahası içinde Osimhen'in topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe de çarparak ağlarla buluştu. 2-0

34. dakikada İsmail Jakobs'un sol taraftan kullandığı uzun taç atışı sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Icardi'nin yüzünü kaleye döndükten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalecinin solundan filelerle buluştu. 3-0

36. dakikada Barak'ın sağ taraftan içeri ortasında uzak kale direğine yakın noktadan da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

44. dakikada Winck'in sağ taraftan yaptığı ortada Fall'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yatarak yaptığı vuruşta top meşin sol köşeden filelerle buluştu. 3-1

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Akıncık, Ali Alp

Galatasaray: Fernando Muslera, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Jakobs, Gabriel Sara, Kerem Demirbay, Roland Sallai, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Ben Ouanes (Kenneth Omeruo dk. 30), Cafu, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Erdem Çetinkaya, Jhon Espinoza, Yaman Suakar, Loret Sadiku, Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Goller: Victor Osimhen (dk. 20 ve 28), Mauro Icardi (dk. 34) (Galatasaray), Mamadou Fall (dk. 44) (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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