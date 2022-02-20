Galatasaray'ın 16 yaşındaki yeteneği Beknaz'dan olay gönderme

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin U16 ve U17 takımları karşı karşıya geldi. Fenerbahçe U16'da kazandı, Galatasaray ise U17'de kazandı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe U16 takımı, Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. U17 takımları arasındaki maçı ise Galatasaray 5-0 kazandı.

HAT-TRİCK YAPTI

Galatasaray'ın 5-0'lık galibiyetinde Baran Demiroğlu hat-trick yaptı, diğer goller Ali Turap Bülbül ve İnanç Gürbüz'den geldi

"SARMIYOR ARTIK"

Galatasaray'ın genç yeteneği Beknaz Almazbekov sosyal medyadan sert gönderme yaptı. Fenerbahçe maçından fotoğraf paylaşan Beknaz, "Sarmıyor artık" ifadesini kullandı. Bu sözlere Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada sert tepki gösterdi.