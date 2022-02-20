Galatasaray ile Fenerbahçe'nin U16 ve U17 takımları karşı karşıya geldi. Fenerbahçe U16'da kazandı, Galatasaray ise U17'de kazandı.
Fenerbahçe U16 takımı, Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. U17 takımları arasındaki maçı ise Galatasaray 5-0 kazandı.
Galatasaray'ın 5-0'lık galibiyetinde Baran Demiroğlu hat-trick yaptı, diğer goller Ali Turap Bülbül ve İnanç Gürbüz'den geldi
Galatasaray'ın genç yeteneği Beknaz Almazbekov sosyal medyadan sert gönderme yaptı. Fenerbahçe maçından fotoğraf paylaşan Beknaz, "Sarmıyor artık" ifadesini kullandı. Bu sözlere Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medyada sert tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın 16 yaşındaki yeteneği Beknaz'dan olay gönderme - Son Dakika Spor