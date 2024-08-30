Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray\'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve ayrılmaları gündemde olan Wilfried Zaha, Derrick Köhn ve Sergio Oliveira kadroda yer almadı. Eşi doğum yapan Gabriel Sara ise özel izinle İngiltere'ye gitti. Müsabakada Fernando Muslera, Mauro Icardi, Dries Mertens gibi önemli isimler yer alacak.

30.08.2024 17:11
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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.45'te Adana Demirspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılılar, bugün saat 16.30'da kalkan uçakla Adana'ya doğru yola çıktı. Müsabakanın kamp kadrosunda sakatlığı süren Davinson Sanchez'in yanı sıra kulüpten ayrılmaları gündemde olan Wilfried Zaha, Derrick Köhn ve Sergio Oliveira yer almadı. Öte yandan eşi doğum yapan Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara da özel izinle İngiltere'ye giderek kadroda bulunmadı.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

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