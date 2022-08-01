Galatasaray'ın Ali Akman için görüşmeleri sürüyor

Galatasaray, Haris Seferovic'in yanına yerli bir takviye yapmak istiyor. Yerli transferinde ilk adaylardan biri de Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman.

KARAR VERİLMESİ BEKLENİYOR

Forvet transferinde ilk sıralarda yer alan Ali Akman ile ilgili bu hafta içerisinde nihai karar verilecek. A Milli Takım hayalleri kuran Ali Akman da Avrupa'dan birçok teklif almasına rağmen tercihini daha göz önünde olacağı için Galatasaray'dan yana kullandı.

SON GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki oyuncunun kiralanabilmesi konusunda son adımlar atılacak. Alman ekibiyle yapılacak görüşme doğrultusunda son şartlar konusunda mutabakata varılmaya çalışılacak.