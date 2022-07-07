Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti! - Son Dakika
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Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!

07.07.2022 12:35

Galatasaray, Porto forması giyen 30 yaşındaki futbolcu Sergio Oliveira ile anlaştı. Portekizli orta sahanın yarın akşam menajeriyle birlikte İstanbul'da olacağı ortaya çıktı.

Galatasaray yabancı orta saha transferinde mutlu sona ulaştı. Transfer görüşmelerini sürdüren Erden Timur, Fenerbahçe'nin de listesinde olan Portolu oyuncu Sergio Oliveira ile anlaşma sağladı.

YARIN AKŞAM İSTANBUL'DA

Salim Manav'ın haberine göre, Galatasaray'ın anlaştığı Sérgio Oliveira, yarın akşam menajeriyle birlikte İstanbul'da olacak. Portekizli yıldız 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

3 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği Portekizli orta saha için Porto'ya 3 milyon euro bonservis ödeyecek. Yıldız oyuncu ise bonuslar dahil 2.5 milyon euro kazanacak. Geçen sezon Porto ve Roma formaları altında toplam 46 resmi maça çıkan Sergio Oliveira, 8 gol attı, 2 de asist yaptı.

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti! - Son Dakika
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