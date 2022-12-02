Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi? Galatasaray'a ve taraftara Icardi'den kötü haber

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.
8 Ocak'ta Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı ekip, gol yollarındaki en tehlikeli silahı olan Icardi'yi derbiye yetiştirmeye çalışacak.
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