Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi? Galatasaray'a ve taraftara Icardi'den kötü haber - Son Dakika
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Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi? Galatasaray'a ve taraftara Icardi'den kötü haber

02.12.2022 15:24

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'den taraftarları üzecek haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, antrenmanda topuk pası verirken sakatlanan yıldız futbolcu hakkında açıklama yaptı. Çekilen MR sonucu sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve yırtık tespit edilen Icardi'nin tedavisine başlandığı açıklandı. 1-3 hafta arasında iyileşeceği düşünülen yıldız futbolcunun Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği ise merak ediliyor.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Galatasaray Kulübü, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin adalesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemizde çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.

DERBİYE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK

8 Ocak'ta Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı ekip, gol yollarındaki en tehlikeli silahı olan Icardi'yi derbiye yetiştirmeye çalışacak.

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