Galatasaray'ın başka bir eski yıldızı olan Onyekuru da Beşiktaş yolcusu! Transferde sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Galatasaray'ın başka bir eski yıldızı olan Onyekuru da Beşiktaş yolcusu! Transferde sona yaklaşıldı

16.06.2022 08:56

Galatasaray'ın eski kanat oyuncusu Bruma'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından bir başka yıldız oyuncusu olan Onyekuru da Beşiktaş'a transfer oluyor. Takımdan ayrılan Larin'in yerini doldurmak isteyen yönetimin transferde sona yaklaştığı öğrenildi.

Geçen sezon beklentinin altında kalan Beşiktaş, bu sezon şampiyonluk kadrosu oluşturmak istiyor. İlk hamlesini Romain Saiss'ı transfer ederek yapan Kara Kartal, kanat rotasyonunu güçlendirmek istiyor.

LARİN GİDİYOR ONYEKURU GELİYOR

Galatasaray forması giydiği dönemlerde adından çokça söz ettiren Henry Onyekuru, Beşiktaş'ın radarında. Yunanistan ekibi Olympiakos'ta istediği performansı gösteremeyen ve mutsuz olduğunu açıklayan Onyekuru, İstanbul'a dönmek istiyor. Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Onyekuru ile anlaşma aşamasına geldi. 3 farklı dönemde Galatasaray formasını terleten Onyekuru, Olympiakos'ta geçirdiği son sezonda 25 maçta 1 gol 1 asistle ile oynadı.

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Romain Saiss, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın başka bir eski yıldızı olan Onyekuru da Beşiktaş yolcusu! Transferde sona yaklaşıldı - Son Dakika


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