Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ile LDLC Asvel, Eurocup finalinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 85-57 kaybederken, tribünler maçı izlemeye gelen Icardi'ye bir sürpriz yaptı.
Icardi, Muslera ve Torreira maçı tribünden takip etti. Salondaki taraftarlar, Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken o anlarda Arjantinli yıldız kahkahalara boğuldu.
Eurocup finalini 85-57 kaybeden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sezonu Avrupa'da ikinci tamamladı. Mücadelenin en skoreri ise sarı-kırmızılılarda 21 sayı kaydeden Teaira McCowan oldu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın basketbol maçında tebessüm ettiren görüntüler! Tribünden gelen sesler Icardi'yi kahkahaya boğdu - Son Dakika