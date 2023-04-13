Galatasaray'ın basketbol maçında tebessüm ettiren görüntüler! Tribünden gelen sesler Icardi'yi kahkahaya boğdu

Temmuz ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte dillendirilen 3 senaryo

Bakan Koca "Bir isteğin var mı?" diye sordu, kız çocuğunun cevabı kahretti

Hükümetin kamu işçisi için yaptığı zam teklifi belli oldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ile LDLC Asvel, Eurocup finalinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 85-57 kaybederken, tribünler maçı izlemeye gelen Icardi'ye bir sürpriz yaptı.

ICARDI'Yİ ŞARKIYLA KARŞILADILAR

Icardi, Muslera ve Torreira maçı tribünden takip etti. Salondaki taraftarlar, Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken o anlarda Arjantinli yıldız kahkahalara boğuldu.

TEMSİLCİMİZ AVRUPA'DA İKİNCİ OLDU

Eurocup finalini 85-57 kaybeden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sezonu Avrupa'da ikinci tamamladı. Mücadelenin en skoreri ise sarı-kırmızılılarda 21 sayı kaydeden Teaira McCowan oldu.