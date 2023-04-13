Galatasaray'ın basketbol maçında tebessüm ettiren görüntüler! Tribünden gelen sesler Icardi'yi kahkahaya boğdu - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın basketbol maçında tebessüm ettiren görüntüler! Tribünden gelen sesler Icardi'yi kahkahaya boğdu

13.04.2023 11:30

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Eurocup finalinde LDLC Asvel'e 85-57'lik skorla kaybettiği maçı, sarı-kırmızılı futbolcular Icardi, Muslera ve Torreira tribünden takip etti. Taraftarlar, Icardi ile anılan "Aşkın Olayım" şarkısını tribünlerde hep bir ağızdan söylenmesi, Arjantinli yıldızı kahkahalara boğdu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ile LDLC Asvel, Eurocup finalinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcimiz 85-57 kaybederken, tribünler maçı izlemeye gelen Icardi'ye bir sürpriz yaptı.

ICARDI'Yİ ŞARKIYLA KARŞILADILAR

Icardi, Muslera ve Torreira maçı tribünden takip etti. Salondaki taraftarlar, Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını söylerken o anlarda Arjantinli yıldız kahkahalara boğuldu.

TEMSİLCİMİZ AVRUPA'DA İKİNCİ OLDU

Eurocup finalini 85-57 kaybeden Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sezonu Avrupa'da ikinci tamamladı. Mücadelenin en skoreri ise sarı-kırmızılılarda 21 sayı kaydeden Teaira McCowan oldu.

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın basketbol maçına giden Icardi, tribünden duydukları sonrası kahkahalara boğuldu Galatasaray'ın basketbol maçına giden Icardi, tribünden duydukları sonrası kahkahalara boğuldu Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Kupası finalinde yarın LDLC ASVEL ile karşılaşacak Galatasaray Çağdaş Faktoring, Avrupa Kupası finalinde yarın LDLC ASVEL ile karşılaşacak

Galatasaray, basketbol, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın basketbol maçında tebessüm ettiren görüntüler! Tribünden gelen sesler Icardi'yi kahkahaya boğdu - Son Dakika


Son Dakika
12:52 Yarışmaya katılmak için malzeme almak isteyen milli sporcu Şahika Ercümen, çıkan vergi ücretine isyan etti
12:32 Biri kız arkadaşından biri de kocasından! Orhan Kılıç ve Selen Görgüzel yaşadığı şiddeti anlattı
12:23 Trabzonspor'da sakatlık depremi! Abdülkadir Ömür ve Visca, Beşiktaş maçında yok
12:01 Kadınları para karşılığı falakaya yatıran kargocunun cezası belli oldu
12:01 Kadınları para karşılığında falakaya yatıran adamın cezası belli oldu
11:55 Tam bir felaket! Mandırada çıkan yangında 18 bin inek telef oldu
11:31 Pablo Escobar'ın su aygırlarından biri araç çarpması sonucu öldü
11:40 Temmuz ayında asgari ücret ne kadar zamlanacak? İşte olası 3 senaryo
11:39 Kamu işçileri dikkat! Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu
11:39 Voleybol dünyasını yasa boğan olay! Ebrar'ın takım arkadaşı Ituma, Eczacıbaşı maçının ardından pencereden düşerek yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2023 13:13:45. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın basketbol maçında tebessüm ettiren görüntüler! Tribünden gelen sesler Icardi'yi kahkahaya boğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement