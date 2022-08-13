Bu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan'a AVAR olarak Koray Gençerler eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hakan Ceylan, Giresunspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray Giresunspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan - Son Dakika

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