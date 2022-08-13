Galatasaray Giresunspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan - Son Dakika
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Galatasaray Giresunspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

13.08.2022 13:52
Galatasaray Giresunspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

Galatasaray'ın bugün Giresunspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hakan Ceylan oldu.

Galatasaray'ın bugün Giresunspor'u ağırlayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hakan Ceylan oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Giresunspor'u ağırlayacak. NEF Stadyumu'nda bugün 21.45'te başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan'a AVAR olarak Koray Gençerler eşlik edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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