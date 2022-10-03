Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan Icardi açıklaması: Ailesel problemi nedeniyle Arjantin'e gitti

Galatasaray'da Icardi krizi büyümeye devam ediyor. Oyuncuyla ilgili iddialar gündemden düşmezken, oyuncunun sarı-kırmızılılardaki geleceği de merak edilmeye başlandı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Icardi'nin eşiyle boşanma aşamasına gelmesiyle başlayan süreçte, birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak ülkesi Arjantin'e giden ve Türkiye'ye dönmeyeceği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, yıldız futbolcunun yakın zamanda İstanbul'a dönerek takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

ERDEN TİMUR KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ

Icardi hakkında konuşan Erden Timur, sarı-kırmızılı taraftarları rahatlatacak açıklamalar yaptı. Golcü futbolcunun Arjantin'e gittiğini söyleyen Timur, "Evet, Icardi Arjantin'de. Herkes milli takım arasında ülkesine gidiyor. Icardi ailesel problemi nedeniyle Arjantin'e gitti. İnsanlar ülkesine gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun Adana Demirspor maçına bilerek çıkmadığı iddiaları hakkında da konuşan Timur, "Okan hoca zaten söyledi. Icardi'nin son antrenmanda sakatlandığını biliyorum." dedi.