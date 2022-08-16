Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı

16.08.2022 17:50

Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens, Türkiye'ye hemen ayak uydurdu. Kahvaltı yapmak için esnaf lokantasına giden Belçikalı futbolcunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar su bardağından çay içen Mertens için "Bizden biri." yorumlarını yaptı.

Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da Dries Mertens ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymişti. Dünyaca ünlü yeni transfer sosyal medyaya düşen kahvaltı videosuyla taraftarın gönlünü kazandı.

ESNAF LOKANTISINDA KAHVALTI YAPTI

Yıllarca Napoli'de oynadıktan sonra İtalyan kulübünden ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Dries Mertens, Türkiye'ye alışma sürecinde problem yaşamıyor. Belçikalı futbolcu, kahvaltı yapmak için esnaf lokantısını tercih ederken, o anlara dair görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

SU BARDAĞINDA ÇAY İÇTİ

Esnaf lokantasınad kahvaltı yapan Mertens'in o anları sarı-kırmızılı taraftarları mest ederken, çayı su bardağında içen Belçikalı yıldız için "Bizden biri" yorumları yapıldı.

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Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı - Son Dakika
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