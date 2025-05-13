Galatasaray'ın efsanesi Bülent Korkmaz'dan Muslera'ya kupa göndermesi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'ın efsanesi Bülent Korkmaz'dan Muslera'ya kupa göndermesi

Galatasaray\'ın efsanesi Bülent Korkmaz\'dan Muslera\'ya kupa göndermesi

Galatasaray'da kazandığı 18 kupayla en çok kupa kazanma unvanını Fernando Muslera'ya devretmeye hazırlanan Galatasaray'ın efsane ismi. Bülent Korkmaz, Muslera'ya esprili göndermede bulundu. Şu ana dek 17 kupa kazanan Muslera'nın kupa sayısında kendisini geçme durumunu konuşan Korkmaz, ''Muslera'nın iki Avrupa şampiyonluğu eksik. Burada mütevazı olamayacağım. Avrupa kupaları benim başarım.'' dedi.

13.05.2025 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazandığı 18 kupayla Türk futbol tarihinde zirvede yer alan Galatasaray'ın efsane kaptanı Bülent Korkmaz, kendisini geçmeye hazırlanan Fernando Muslera'yla ilgili Sözcü Gazetesi'ne konuştu. Korkmaz, Galatasaray'da 17 kupa kazanan Muslera'yla gurur duyduğunu dile getirdi.

''GERÇEK BİR EFSANE''

Deneyimli teknik adam, "Muslera, gerçek bir efsane. Kazandığı ve kazanacağı bütün başarıları hak etti. Belki birçok futbolcunun rüyasın da göremeyeceği başarıları elde etti" dedi.

''İKİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU EKSİK''

Bülent Korkmaz, Muslera'ya UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferleriyle ilgili esprili bir gönderme de yaparak, "Muslera'nın iki Avrupa şampiyonluğu eksik ama burada mütevazı olamayacağım. Avrupa kupaları benim başarım (Gülerek)" sözlerini sarf etti.

"MUSLERA GERÇEK BİR GALATASARAYLI"

Bülent Korkmaz, Muslera'nın kendi rekorunu kırmasını dilediğini söyleyerek, "Galatasaray'ın Trabzonspor'u yenmesi halinde Muslera, Türkiye Kupası zaferiyle rekorumu egale edecek. Umarım şampiyon olup, rekorumu kırar. Galatasaray ve kendisi için ben de çok mutluyum. Bu şekilde tarihe geçmek ona çok yakışacak. Futbolcular oynarken rekor kıracağını düşünmez ama oynadıkça başarılar kendiliğinden gelir. Bu duygular anlatılmaz, yaşanır. Ve Muslera da yaşıyor. Aidiyet duygusu yüksek ve gerçek bir Galatasaraylı." şeklinde konuştu.

Bülent Korkmaz, Galatasaray, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın efsanesi Bülent Korkmaz'dan Muslera'ya kupa göndermesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kadirizm yıldırım:
    helal sana kaptan.Arsenal fatihi!! 56 2 Yanıtla
  • barbaros112:
    Yasim.30 kusurlerde Emekli dayilar Gibi Eskiden boyleydi felan karistirmiyim:) O zaman final.macini Fenerli Bjk Arkadaslarimla sarilarak Heyecanla seyretmistik O zaman lar bir baskaydi ya.!! Simdiki yoneticilere neler soyluyorum icimden anlayin siz insanlari hep bir birine dusurduler.!! 35 1 Yanıtla
  • Mustafa Okur:
    Bu şimdi çok önemli bir son dakika haberi demi. 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
DEM Parti MYK’sı süreci ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Akaryakıta çifte zam geliyor Akaryakıta çifte zam geliyor
25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Otomotiv devinde kriz büyüyor 10 bin kişi daha işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz büyüyor! 10 bin kişi daha işten çıkarılacak
Tonlarca altın satıldı Talep patlaması var Tonlarca altın satıldı! Talep patlaması var
Ebru Gündeş’in telif davasında karar çıktı Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

01:03
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
20:52
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
09:47
Kocaelispor’dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
09:36
Şırnak’ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
09:35
Toplaması tutku, kilosu 900 lira Altın bulan bu kadar sevinmiyor
Toplaması tutku, kilosu 900 lira! Altın bulan bu kadar sevinmiyor
09:27
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
09:24
Devlet Memurları Kanunu değişebilir Mobbing de gündemde
Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde
09:19
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
09:09
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
09:01
Sur cinayetleri davasında şok karar Ayşenur’un ailesi harekete geçti
Sur cinayetleri davasında şok karar! Ayşenur'un ailesi harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 01:36:46. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın efsanesi Bülent Korkmaz'dan Muslera'ya kupa göndermesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.