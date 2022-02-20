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Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika

Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu

20.02.2022 17:39
Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu

Samsunspor'da top koşturan futbolcu Yasin Öztekin'in, Denizlispor maçında attığı golün ardından yaptığı Ronaldo sevinci sosyal medyanın gündemine oturdu. Samsunspor'un 5-0'lık galibiyetinde hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vuran Öztekin'le ilgili sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

Spor Toto 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Denizlispor'u 5-0 yendi. Karadeniz ekibinde Yasin Öztekin gol sevinciyle gündeme otururken attığı 3 golle maça damga vurdu.

YASİN ÖZTEKİN'LE İLGİLİ BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Samsunspor'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin, Denizlispor ağlarına 3 gol bıraktı. Kendisinin 3, takımının ise 5. golünü attıktan sonraki gol sevinci ise sosyal medyada dalga konusu oldu. Fileleri havalandırdıktan sonra Ronaldo ile özdeşleşen sevinci yapan deneyimli futbolcu için sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

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Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu Altaş Denizlispor: 5-0 Altaş Denizlispor: 5-0 Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0 Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 5 Denizlispor: 0

Yasin Öztekin, Denizlispor, Galatasaray, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika
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