Abdurrahim Albayrak'ın torununun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! İntihar mı etti? - Son Dakika
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Abdurrahim Albayrak'ın torununun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! İntihar mı etti?

21.11.2022 14:51

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Bostancı'nın kendini boşluğa bırakarak intihar ettiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın eski başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı dün İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bostancı'nın intihar ettiği öne sürüldü.

DÖRDÜNCÜ KATTAN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından kendini boşluğa bırakarak intihar etti.

"NASIL DAYANACAĞIMI BİLMİYORUM"

Torununu kaybeden Albayrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Torunun, gözbebeğim, Batuhan'ım bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu... Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet makamına kabul eylesin. Bizlere de sabır versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı bilmiyorum..." ifadelerini kullanmıştı.

Düştü mü atladı mı? Abdurrahim Albayrak'ın torununun ölümüyle ilgili korkunç iddia
Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu AVM'nin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torununun babası bakın kim çıktı! Düğünleri çok konuşulmuştu Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torunu Batuhan'ın son paylaşımı yürekleri parçaladı Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan yürek parçalayan paylaşım: Nasıl dayanacağımı bilmiyorum
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Son Dakika Spor Abdurrahim Albayrak'ın torununun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! İntihar mı etti? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdurrahim Albayrak'ın torununun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! İntihar mı etti? - Son Dakika
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