Abdurrahim Albayrak'ın torununun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! İntihar mı etti?

Galatasaray'ın eski başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ın torunu 15 yaşındaki Batuhan Bostancı dün İstanbul Şişli'deki bir alışveriş merkezinin yemek bölümünde bulunan balkondan düşerek ağır yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bostancı'nın intihar ettiği öne sürüldü.
Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından kendini boşluğa bırakarak intihar etti.
Torununu kaybeden Albayrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Torunun, gözbebeğim, Batuhan'ım bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu... Üzüntümü tarif etmem imkansız. Allah masumlar masumu yavrumu cennet makamına kabul eylesin. Bizlere de sabır versin. Ne söyleyeceğimi, nasıl dayanacağımı bilmiyorum..." ifadelerini kullanmıştı.Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu AVM'nin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torununun babası bakın kim çıktı! Düğünleri çok konuşulmuştu Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden torunu Batuhan'ın son paylaşımı yürekleri parçaladı Torununu kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan yürek parçalayan paylaşım: Nasıl dayanacağımı bilmiyorum
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