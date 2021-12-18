Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu için sıraya girdiler. Kerem için İspanya basınından transfer iddiası geldi.
NTV Spor'un El Nacional'den aktardığı habere göre; Barcelona hocası Xavi, hızı ve patlayıcı gücü özelliğinden dolayı Kerem Aktürkoğlu'nu istedi.
Atletico Madrid'in de peşinde olduğu Kerem'in, Arda Turan'ın etkisiyle Madrid ekibine daha yakın olduğu belirtildi.
Kerem'e Barcelona ve Atletico Madrid dışında Bayer Leverkusen ve Wolfsburg'un da ilgisi var.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın genç yıldızı Barcelona'yı reddetti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi - Son Dakika Spor