Galatasaray'ın genç yıldızı Barcelona'yı reddetti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi

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Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu için sıraya girdiler. Kerem için İspanya basınından transfer iddiası geldi.

BARCELONA RADARINDA

NTV Spor'un El Nacional'den aktardığı habere göre; Barcelona hocası Xavi, hızı ve patlayıcı gücü özelliğinden dolayı Kerem Aktürkoğlu'nu istedi.

ARDA TURAN ETKİSİ

Atletico Madrid'in de peşinde olduğu Kerem'in, Arda Turan'ın etkisiyle Madrid ekibine daha yakın olduğu belirtildi.

ALMANLAR DA İSTİYOR

Kerem'e Barcelona ve Atletico Madrid dışında Bayer Leverkusen ve Wolfsburg'un da ilgisi var.