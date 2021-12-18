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Galatasaray'ın genç yıldızı Barcelona'yı reddetti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi - Son Dakika

Galatasaray'ın genç yıldızı Barcelona'yı reddetti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi

18.12.2021 15:51

Dünya devleri Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde ancak 23 yaşındaki futbolcu, Barcelona'nın teklifini geri çevirdi. Aktürkoğlu'nun Atletico ile prensipte anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu için sıraya girdiler. Kerem için İspanya basınından transfer iddiası geldi.

Barcelona'yı geri çevirdi! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi

BARCELONA RADARINDA

NTV Spor'un El Nacional'den aktardığı habere göre; Barcelona hocası Xavi, hızı ve patlayıcı gücü özelliğinden dolayı Kerem Aktürkoğlu'nu istedi.

Barcelona'yı geri çevirdi! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi

ARDA TURAN ETKİSİ

Atletico Madrid'in de peşinde olduğu Kerem'in, Arda Turan'ın etkisiyle Madrid ekibine daha yakın olduğu belirtildi.

ALMANLAR DA İSTİYOR

Kerem'e Barcelona ve Atletico Madrid dışında Bayer Leverkusen ve Wolfsburg'un da ilgisi var.

Galatasaray'ın genç yıldızı Barcelona'yı reddetti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Barcelona, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın genç yıldızı Barcelona'yı reddetti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın genç yıldızı Barcelona'yı reddetti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi - Son Dakika
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