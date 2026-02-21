Galatasaray\'ın golü VAR\'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray'ın aradığı gol 49. dakikada Leroy Sane ile geldi. Sağ kanattan ceza sahası içine hareketlenen Sacha Boey, topu alıp karşı karşıya pozisyonda kaleci Bahadır Han Güngördü'yü geçemedi. Kaleciden seken topu Leroy Sane ağlara gönderdi.
Golün ardından maçın hakemi Atilla Karaoğlan, santrayı gösterirken, VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt şüphesi nedeniyle pozisyonu inceleme uyarısında bulundu. VAR monitörüne gitmesinin ardından pozisyonu defalarca kez izleyen Atilla Karaoğlan, Galatasaray'ın yeşil-beyazlılar karşısında bulduğu golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
Golün iptal olmasıyla birlikte bu karardan saniyeler sonra sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Galatasaray, ''Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor.'' ifadeleriyle karara tepki gösterdi.
