Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

21.02.2026 21:26
Galatasaray'ın 49. dakikada Leroy Sane ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sarı-kırmızılılar, iptal kararından saniyeler sonra sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak ''Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor.'' ifadelerini kullandı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY, SANE İLE ÖNE GEÇTİ

Galatasaray'ın aradığı gol 49. dakikada Leroy Sane ile geldi. Sağ kanattan ceza sahası içine hareketlenen Sacha Boey, topu alıp karşı karşıya pozisyonda kaleci Bahadır Han Güngördü'yü geçemedi. Kaleciden seken topu Leroy Sane ağlara gönderdi.

VAR UYARISI SONRASI GOL İPTAL

Golün ardından maçın hakemi Atilla Karaoğlan, santrayı gösterirken, VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt şüphesi nedeniyle pozisyonu inceleme uyarısında bulundu. VAR monitörüne gitmesinin ardından pozisyonu defalarca kez izleyen Atilla Karaoğlan, Galatasaray'ın yeşil-beyazlılar karşısında bulduğu golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

GALATASARAY'DAN SANİYELER SONRA TEPKİ

Golün iptal olmasıyla birlikte bu karardan saniyeler sonra sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Galatasaray, ''Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından gol kararı anlayamadığımız bir şekilde iptal ediliyor.'' ifadeleriyle karara tepki gösterdi.

Galatasaray, Avrupa dönüşü ligde Konyaspor’a kaybetti
Direksiyonda bir vali Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Bir şok daha Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
