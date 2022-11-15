Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. İyi bir form grafiği yakalayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Dünya Kupası arasının takıma olumsuz yansımasından endişeleniyor.
Fanatik'te yer alan habere göre, Daha önce lige verilen milli aranın dönüşünde form bulmakta zorlanan Galatasaray'ın aynı senaryoyu Dünya Kupası arasının ardından da yaşaması ihtimali Okan Buruk'u düşündürüyor.
Teknik patron Okan Buruk, son aradaki benzer sıkıntıların yaşanmaması adına ekibiyle birlikte önlem arayışına girişti. Takımın, özellikle hazırlık maçlarıyla formunu koruması planlanıyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın hocası Okan Buruk endişeli! Başakşehir'e 7 atan takımıyla ilgili bir endişesi var - Son Dakika