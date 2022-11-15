Galatasaray'ın hocası Okan Buruk endişeli! Başakşehir'e 7 atan takımıyla ilgili bir endişesi var - Son Dakika
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Galatasaray'ın hocası Okan Buruk endişeli! Başakşehir'e 7 atan takımıyla ilgili bir endişesi var

15.11.2022 11:22

Dünya Kupası arasına Başakşehir'i 7-0 devirerek giren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk endişeli. Deneyimli hoca, daha önce verilen milli aradan sonra form tutmakta zorlanan takımının Dünya Kupası'nın ardından da aynı senaryoyu yaşamaması için ekibiyle birlikte önlem arayışına girdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. İyi bir form grafiği yakalayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Dünya Kupası arasının takıma olumsuz yansımasından endişeleniyor.

FORMUN DÜŞMESİNDEN KORKUYORLAR

Fanatik'te yer alan habere göre, Daha önce lige verilen milli aranın dönüşünde form bulmakta zorlanan Galatasaray'ın aynı senaryoyu Dünya Kupası arasının ardından da yaşaması ihtimali Okan Buruk'u düşündürüyor.

HAZIRLIK MAÇLARI İLAÇ OLACAK

Teknik patron Okan Buruk, son aradaki benzer sıkıntıların yaşanmaması adına ekibiyle birlikte önlem arayışına girişti. Takımın, özellikle hazırlık maçlarıyla formunu koruması planlanıyor.

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Galatasaray, Başakşehir, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın hocası Okan Buruk endişeli! Başakşehir'e 7 atan takımıyla ilgili bir endişesi var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın hocası Okan Buruk endişeli! Başakşehir'e 7 atan takımıyla ilgili bir endişesi var - Son Dakika
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