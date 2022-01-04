Galatasaray'ın iki futbolcusunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol takımı oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara Kovid-19 testi uygulandı.
Yapılan PCR testlerinin ardından futbolcular Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk'ün koronavirüse yakalandığı tespit edildi.
İki oyuncunun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatıldı.
Dün koronavirüs testi pozitif çıkan Patrick van Aanholt, Hollanda'da karantinada. Tecrübeli sol bekin testi negatife dönmesi halinde cuma günü İstanbul'a dönebilecek.
Galatasaray geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibi Denizlispor'la kozlarını paylaşmıştı. Ege ekibi, dün yaptığı açıklamada toplamda 15 pozitif vaka olduğunu bildirmişti.
Kaynak: AA
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