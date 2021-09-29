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Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek - Son Dakika

Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek

29.09.2021 15:39

Galatasaray, stat isim hakkı anlaşmasında sona geldi. Görüşmelere devam eden Başkan Burak Elmas'ın, bu nedenle Marsilya maçına gitmediği bildirildi. Daha önce sponsorluk anlaşmalarında medya önüne çıkmayan Başkan Elmas, bu lansmana katılacak ve soruları yanıtlayacak.

Galatasaray'ın dev sponsorluk anlaşması kısa süre içinde resmiyet kazanıyor. Mynet'in haberine göre; Başkan Burak Elmas, görüşmelerde sona gelindiği için Marsilya maçına gitmedi.

Galatasaray'dan 100 milyon dolarlık anlaşma! Burak Elmas, dev sponsorluk için Marsilya'ya gitmedi

100 MİLYON DOLAR

5+5 yıllık anlaşma kapsamında Galatasaray'ın kasasına 100 milyon dolar girecek. Forma sponsorluğu bu anlaşmanın dışında.

BİZZAT KATILACAK

Bugüne kadar hiçbir sponsorluk anlaşmasında medya çıkmayı tercih etmeyen Burak Elmas'ın stat sponsorluğu lansmanına katılacak ve soruları yanıtlayacak.

Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek

Burak Elmas, Galatasaray, Marsilya, dolar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek - Son Dakika
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