Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek

Galatasaray'ın dev sponsorluk anlaşması kısa süre içinde resmiyet kazanıyor. Mynet'in haberine göre; Başkan Burak Elmas, görüşmelerde sona gelindiği için Marsilya maçına gitmedi.
5+5 yıllık anlaşma kapsamında Galatasaray'ın kasasına 100 milyon dolar girecek. Forma sponsorluğu bu anlaşmanın dışında.
Bugüne kadar hiçbir sponsorluk anlaşmasında medya çıkmayı tercih etmeyen Burak Elmas'ın stat sponsorluğu lansmanına katılacak ve soruları yanıtlayacak.
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