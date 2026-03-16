Galatasaray'ın Maçında Hakem Belli Oldu

Galatasaray'ın İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Pawel Raczkowski olacak.
