Galatasaray'ın Nelsson'u yeni tarzıyla dikkat çekti

Süper Lig şampiyonu Galatasaray Fenerbahçe ile oynayacak derbi maçı öncesi Florya'da taraftarına açık antrenman yaptı. Yapılan bu antrenmanda ise sezon başından bu yana gösterdiği performansla beğeniler toplayan Victor Nelsson'un yeni saçları dikkat çekti.
Nelsson,kazanılan şampiyonluk sonrasında imajında değişiklik yaptı. Danimarkalı stoper, saçlarının yanını kırmızıya boyattı.
Nelsson'un bu yeni tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasını 34 kez giydi ve 1 gol kaydetti.
İşte Nelsson'un yeni tarzı;
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