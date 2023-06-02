Galatasaray'ın Nelsson'u yeni tarzıyla dikkat çekti - Son Dakika
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Galatasaray'ın Nelsson'u yeni tarzıyla dikkat çekti

02.06.2023 22:26

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonu olması sonrası saçlarını kırmızıya boyatan Victor Nelsson, Florya'da yapılan antrenmanda taraftarların beğenisini kazandı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray Fenerbahçe ile oynayacak derbi maçı öncesi Florya'da taraftarına açık antrenman yaptı. Yapılan bu antrenmanda ise sezon başından bu yana gösterdiği performansla beğeniler toplayan Victor Nelsson'un yeni saçları dikkat çekti.

SAÇLARINI KIRMIZIYA BOYADI

Nelsson,kazanılan şampiyonluk sonrasında imajında değişiklik yaptı. Danimarkalı stoper, saçlarının yanını kırmızıya boyattı.

TARAFTARLAR BEĞENDİ

Nelsson'un bu yeni tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasını 34 kez giydi ve 1 gol kaydetti.

İşte Nelsson'un yeni tarzı;

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Galatasaray, Spor, Son Dakika

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