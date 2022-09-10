Yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri - Son Dakika
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Yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri

10.09.2022 17:39

Galatasaray'ın yeni yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce sarı-kırmızılı kulüpten bir dizi talebi olduğu iddia edildi. Nara'nın özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç istediği kaydedildi.

Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray, transfer dönemine damga vurdu. Arjantinli yıldızın transfer sürecine dair ise yeni bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY, WANDA NARA'YI DA İKNA ETTİ

NTV Spor'un America TV'deki LAM isimli programdan aktardığına göre, Mauro Icardi'nin yanı sıra eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın da Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek için ikna edilme süreci yaşadığı ve sarı-kırmızılı yetkililerin Nara'nın isteklerini de karşıladıktan sonra transferin gerçekleştiği belirtildi.

WANDA NARA'NIN ÖZEL İSTEKLERİ OLDU

Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray yetkililerinden özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talebi olduğu kaydedildi. Öte yandan Wanda Nara'nın mesleki çalışmalarını sürdürmek için İstanbul - Buenos Aires arasında sık sık mekik dokuyacağı bilgisi de programda yer aldı.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri - Son Dakika


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