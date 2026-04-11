Galatasaray'ın Sakatlık Raporu

11.04.2026 18:35
Yaser Asprilla'nın dizinde kanama, Günay Güvenç'in bağında zorlama tespit edildi.

Galatasaray, Göztepe maçında sakatlanan Yaser Asprilla'nın, dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiğini, antrenmanın ilk bölümünde yer alan Victor Osimhen'in ise daha sonra özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca iç yan bağında zorlama tespit edilen kaleci Günay Güvenç'in de günü tedaviyle geçirdiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet hesabından futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Süper Lig'in 27. haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla'nın sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi. Dün yapılan antrenmanda iç yan bağında zorlama tespit edilen Günay Güvenç günü tedaviyle geçirdi. Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 19:20:52. #7.12#
