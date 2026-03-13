Galatasaray\'ın Şampiyonlar Ligi\'ni kazanma ihtimali belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Liverpool karşısında avantaj yakalayan Galatasaray'ın turnuvadaki olası senaryoları açıklandı. Veri analiz şirketi Opta, sarı-kırmızılı ekibin turnuvadaki ihtimallerini paylaştı.
Opta'nın verilerine göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 49 olarak gösterildi. Sarı-kırmızılıların yarı finale çıkma ihtimali ise yüzde 14 olarak hesaplandı.
Opta'nın analizine göre Galatasaray'ın finale yükselme ihtimali yüzde 3 olarak belirlenirken, turnuvayı şampiyon olarak tamamlama olasılığı ise yüzde 1 olarak açıklandı.
