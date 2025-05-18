Galatasaray'ın Şampiyonluğu Bakü'de Kutlandı

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de coşkuyla kutlandı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu Galatasaraylı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı. Sık sık tezahürat yapan taraftarlar, ellerindeki Galatasaray bayraklarıyla Hazar kıyısındaki Ulusal Park'ı sarı kırmızıya boyadı.
Galatasaray, Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Kayserisporu 3-0 yenerek 25. kez şampiyon oldu. - BAKÜ
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