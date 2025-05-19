Galatasaray\'ın Şampiyonluğu Kula\'da Coşkuyla Kutlandı

SÜPER Lig'de 2024-2025 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yurt genelinde olduğu gibi Manisa'nın Kula ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kayserispor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından ilçede adeta bayram havası estirdi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada elde edilen galibiyetle 25'nci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın başarısı, Kula'daki taraftarlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte çok sayıda taraftar, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde bayraklar ve meşalelerle meydanı dolduran Galatasaraylılar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde kutlamalar yaptı. Konvoy oluşturan taraftarlar önce araçlarla şehir turu attı, ardından ise meydanda toplanarak sevinç gösterilerine devam etti.

Kula sokaklarını sarı-kırmızı renklere boyayan taraftarlar, 25'nci şampiyonluğu gece geç saatlere kadar süren etkinliklerle kutladı. Emniyet ekipleri, kutlamaların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.