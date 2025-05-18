Galatasaray\'ın Şampiyonluğu Mersin\'de Kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Mersin'de coşkuyla kutlanırken, taraftarlar araç konvoyu yaparak şehir turu attı.
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm yurtta olduğu gibi Mersin'de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Maçın sona ermesinin ardından Mersin'deki Galatasaray taraftarları, Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Galatasaray Meydanına akın etti. Burada meşaleler yakarak şampiyonluk marşları söyleyip, şarkılara eşlik eden taraftarlar büyük coşku yaşadı.
Mersin'deki Galatasaray taraftarlarının bazıları ise araç konvoyu oluşturarak şampiyonluğu şehir turu yaparak kutladı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalar saatlerce devam etti. - MERSİN
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