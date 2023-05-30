Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u yenmesine rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Kadıköy'de oynanan maçta tribünlerde gerginlik yaşandı.
Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşısında farkı artırmasının ardından yönetimi istifaya çağırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, eski başkanları Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de ipi göğüslemesiyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti de 9 yıla çıktı. Sarı-lacivertliler, en son 2012-2013 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olmuştu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe tribünlerinde olay Aziz Yıldırım sloganı - Son Dakika