Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe tribünlerinde olay Aziz Yıldırım sloganı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe tribünlerinde olay Aziz Yıldırım sloganı

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe tribünlerinde olay Aziz Yıldırım sloganı

30.05.2023 22:15

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaştı. Aynı dakikalarda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında tribünler yönetimi istifaya çağırdı. Taraftarlar tribünde, Aziz Yıldırım sloganları attı.

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u yenmesine rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Kadıköy'de oynanan maçta tribünlerde gerginlik yaşandı.

TRİBÜNDE AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Fenerbahçe tribünleri, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşısında farkı artırmasının ardından yönetimi istifaya çağırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, eski başkanları Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar yaptı.

ŞAMPİYONLUK HASRETİ 9 YILA ÇIKTI

Galatasaray'ın Süper Lig'de ipi göğüslemesiyle Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti de 9 yıla çıktı. Sarı-lacivertliler, en son 2012-2013 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olmuştu.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Jorge Jesus da çare olmadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı Son Dakika: Jorge Jesus da çare olmadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe tribünlerinde olay Aziz Yıldırım sloganı - Son Dakika


Son Dakika
22:09 Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe tribünlerinde olay Aziz Yıldırım sloganı
22:05 Son Dakika: Jorge Jesus da çare olmadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı
22:04 Son Dakika: Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
21:59 Son Dakika: Jorge Jesus da çare olmadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı
21:58 Son Dakika: Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
21:52 Mısır'da 4 bin 500 yıllık rahip mezarı bulundu
21:46 Mısır'da 4 bin 500 yıllık rahip mezarı bulundu
21:47 İsveç Başbakanı'ndan NATO açıklaması: Türkiye'ye karşı yükümlülüklerimizi yerine getirdik, karar vermelerini bekliyoruz
21:43 İsveç Başbakanı'ndan NATO açıklaması: Türkiye'ye karşı yükümlülüklerimizi yerine getirdik, karar vermelerini bekliyoruz
21:34 Elazığ'da şiddetli yağışla birlikte yaşanan selde 200 küçükbaş hayvan telef oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2023 22:15:29. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçe tribünlerinde olay Aziz Yıldırım sloganı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement