Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Salihli'de taraftarlarla buluştu - Son Dakika
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Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Salihli'de taraftarlarla buluştu

Galatasaray\'ın şampiyonluk kupası Salihli\'de taraftarlarla buluştu

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda kazandığı 24. şampiyonluk kupası, Salihli'de düzenlenen organizasyonla taraftarlarla buluştu. Salihli Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, taraftarlar kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi ve coşkulu bir kutlama gerçekleştirildi. Ayrıca etkinlikte elde edilen gelirle bir engelli bireye akülü tekerlekli sandalye hediye edileceği açıklandı.

12.07.2024 11:48
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayarak 24. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın kupası, Manisa'nın Salihli ilçesinde taraftarlarla buluştu. Kupa, Salihli'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Salihli Galatasaray Taraftarlar Derneği öncülüğünde hazırlanan organizasyon ile Salihli'ye getirildi. Bir oteldeki organizasyonda sarı-kırmızılı taraftarlar, 24. şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı taraftarlar kupayı öperken, bazı taraftarlar ise kupayı havaya kaldırarak poz verip, bu özel anı ölümsüzleştirdi. Canlı müzik ve Galatasaray marşları eşliğinde coşkunun yüksek olduğu organizasyon ile ilgili konuşan Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Uğur Özçelik, "Şampiyonluk kupasını 4. kez Salihli'ye getirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizleri bu gururu yaşatan Galatasaray camiasına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılki şampiyonluk kutlamasından başta sponsorlarımız olmak üzere elde edilecek gelir ile tekerlekli akülü sandalye alıp, bir ailemize hediye edeceğiz" diye konuştu.

Özel çocuklar ağırlandı

Şampiyonluk kutlama etkinliğinde down sendromlu çocuklar da aileleri ile birlikte ağırlandı. Kutlamaya katılan çocuklar, Galatasaray'ın 24. şampiyonluk kupası ile fotoğraf çektirdi. Etkinlikte ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcular tarafından imzalanan iki Galatasaray forması da açık artırmayla satışa çıkarıldı. Formalardan birisi Yaman Tuğrul, diğeri ise Osman Gür tarafından satın alındı.

Şampiyonluk pastasının kesildiği etkinlikte elde edilen gelir ile akülü tekerlekli sandalye alınacağı ve ihtiyaç sahibi bir engelli bireye hediye edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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