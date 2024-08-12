Galatasaray'ın stoperi Davinson Sanchez'in sağ arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildi

Spor

Galatasaray , Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez 'in sağ arka adalesinde 2'nci derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sanchez'in tedavisine başlanmıştır."