Galatasaray'ın takımda düşünmediği Aytaç Kara'ya Eyüpspor talip oldu

Galatasaray'ın Fatih Terim döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak beklenen performansı veremeyen Aytaç Kara'ya bir kez daha yol ayrımında. Geçen sezonun devre arasında Göztepe'ye kiralanan tecrübeli futbolcuya TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un talip olduğu belirtildi.

GÖZTEPE DE İSTİYOR

Daha önce sarı-kırmızılı takımdan Erencan Yardımcı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel ve Oğulcan Çağlayan gibi isimleri kadrosuna katan Eyüpspor'un bu transferdeki rakibi ise Göztepe. İzmir temsilcisinin de Aytaç için Galatasaray'ın kapısını çalması beklenirken deneyimli ismin 2 takımdan birine gideceği öğrenildi.