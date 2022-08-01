Galatasaray'ın takımda düşünmediği Aytaç Kara'ya Eyüpspor talip oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın takımda düşünmediği Aytaç Kara'ya Eyüpspor talip oldu

01.08.2022 09:55
Galatasaray'ın takımda düşünmediği Aytaç Kara'ya Eyüpspor talip oldu

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Aytaç Kara'ya TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan kanca. İstanbul ekibi transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan Alpaslan Öztürk ve Ryan Babel ile de sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'ın Fatih Terim döneminde Kasımpaşa'dan transfer ettiği ancak beklenen performansı veremeyen Aytaç Kara'ya bir kez daha yol ayrımında. Geçen sezonun devre arasında Göztepe'ye kiralanan tecrübeli futbolcuya TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'un talip olduğu belirtildi.

GÖZTEPE DE İSTİYOR

Daha önce sarı-kırmızılı takımdan Erencan Yardımcı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel ve Oğulcan Çağlayan gibi isimleri kadrosuna katan Eyüpspor'un bu transferdeki rakibi ise Göztepe. İzmir temsilcisinin de Aytaç için Galatasaray'ın kapısını çalması beklenirken deneyimli ismin 2 takımdan birine gideceği öğrenildi.

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Galatasaray, Aytaç Kara, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın takımda düşünmediği Aytaç Kara'ya Eyüpspor talip oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın takımda düşünmediği Aytaç Kara'ya Eyüpspor talip oldu - Son Dakika
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