Galatasaray\'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine uzun süre Luciano Spalletti'nin adı gündeme gelmişti. Ancak Spalletti, kısa süre içinde rotasını İtalya'ya çevirdi ve Juventus ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY MAÇI SONRASI OLAY YORUM

Dün akşamki tarihi maçta Juventus'un Galatasaray karşısındaki performansı ve Spalletti'nin maç içindeki yönetimi tartışma yarattı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yapılan yorumlarda, "İyi ki Fenerbahçe'ye gelmemiş" ifadeleri öne çıktı. Tecrübeli teknik adamın tercihleri ve oyun planı, özellikle derbi atmosferindeki performans üzerinden eleştirildi.