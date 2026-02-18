Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor

Galatasaray\'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
18.02.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin bir dönem gündemine gelen Luciano Spalletti'nin Juventus ile anlaşmasının ardından Galatasaray maçındaki performansı sosyal medyada ''İyi ki Fenerbahçe'ye gelmemiş'' yorumlarına neden oldu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine uzun süre Luciano Spalletti'nin adı gündeme gelmişti. Ancak Spalletti, kısa süre içinde rotasını İtalya'ya çevirdi ve Juventus ile anlaşma sağladı.

GALATASARAY MAÇI SONRASI OLAY YORUM

Dün akşamki tarihi maçta Juventus'un Galatasaray karşısındaki performansı ve Spalletti'nin maç içindeki yönetimi tartışma yarattı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yapılan yorumlarda, "İyi ki Fenerbahçe'ye gelmemiş" ifadeleri öne çıktı. Tecrübeli teknik adamın tercihleri ve oyun planı, özellikle derbi atmosferindeki performans üzerinden eleştirildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    iyiki Galatasaray lıyım ¦?¦?.. 34 21 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Anlı Şanlı Galatasaraylıyız 31 12 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    ileride igsye gelecek olan adamı bu kadar linclemeyin 5 12 Yanıtla
    Mustafa Akan Mustafa Akan:
    ne kadar boşsun ve lüzumsuz 3 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
17:21
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren canlı yayın krizinin perde arkası ortaya çıktı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
15:25
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:51:33. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.