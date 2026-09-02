Galatasaray'ın transferi Bitshiabu İstanbul'a geldi: 21 yaşındaki Fransız stoper sağlık kontrolünden geçip imza atacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'ın transferi Bitshiabu İstanbul'a geldi: 21 yaşındaki Fransız stoper sağlık kontrolünden geçip imza atacak

Galatasaray\'ın transferi Bitshiabu İstanbul\'a geldi: 21 yaşındaki Fransız stoper sağlık kontrolünden geçip imza atacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Almanya'nın RB Leipzig takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı El-Chadaille Bitshiabu'yu İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalimanı'na inen 21 yaşındaki Fransız stoper, basına yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getirirken, taraftarlarla tanışmak için sabırsızlandığını söyledi. Bitshiabu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Paris Saint Germain altyapısında yetişen oyuncu, geçen sezon da Leipzig forması giymişti.

Galatasaray'ın, Alman ekibi RB Leipzig'den geçici transferi konusunda anlaşma sağladığı Fransız futbolcu El-Chadaille Bitshiabu, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alman temsilcisi RB Leipzig'de oynayan El-Chadaille Bitshiabu ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Bitshiabu'yu İstanbul'a getirdi. 21 yaşındaki futbolcu, Almanya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fransız futbolcu, "Çok mutluyum. Umarım burada hep beraber çok büyük şeyler başarırız. Galatasaray ailesiyle ve taraftarıyla tanışmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Daha sonra Galatasaraylı taraftarlarını selamlayan El-Chadaille Bitshiabu, kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. 21 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Paris Saint Germain altyapısında yetişen genç savunma oyuncusu, 2023 yılında RB Leipzig'e transfer oldu.

Kaynak: İHA

Paris Saint Germain, Atatürk Havalimanı, Galatasaray, RB Leipzig, İstanbul, Almanya, Fransız, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın transferi Bitshiabu İstanbul'a geldi: 21 yaşındaki Fransız stoper sağlık kontrolünden geçip imza atacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı evi önüne gelene satmışlar Aynı evi önüne gelene satmışlar
İsrail’in Gazze’ye 10’dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3’ü çocuk yaralı İsrail'in Gazze'ye 10'dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3'ü çocuk yaralı
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı bini aştı Sayının artması bekleniyor Nepal'deki sel felaketinde can kaybı bini aştı! Sayının artması bekleniyor
Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı
Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti
Kastamonu’nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada Kastamonu'nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada

10:10
Fatih Tekke’ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü
Fatih Tekke'ye kızan Trabzonspor taraftarı aracındaki kaplamayı söktü
10:02
Melisa Aslı Pamuk’un tek fotoğrafla 91 milyon TL’lik şovu
Melisa Aslı Pamuk'un tek fotoğrafla 91 milyon TL'lik şovu
09:39
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
09:36
DGM’den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
09:33
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
09:30
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu “Bakan olacağım“ deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! "Bakan olacağım" deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 10:25:17. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın transferi Bitshiabu İstanbul'a geldi: 21 yaşındaki Fransız stoper sağlık kontrolünden geçip imza atacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement