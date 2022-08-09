Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira

09.08.2022 20:31

Galatasaray'ın twitter hesabından paylaştığı video İSTANBUL - Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira.

Galatasaray'ın twitter hesabından paylaştığı video İSTANBUL - Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira.

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Kaynak: AA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira - Son Dakika
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