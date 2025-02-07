Galatasaray\'ın UEFA Listesi Güncellendi

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Galatasaray'da UEFA listesine Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuest eklendi. Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson ise UEFA listesinden çıkarılan futbolcular oldu.

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında ilk 24'e kalarak play-off oynamaya hak kazanan Galatasaray, UEFA listesini güncelledi. Sarı-kırmızılılar, Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta'yı eklerken; Mauro Icardi, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson'u ise listeden çıkarttı.

Galatasaray'ın, UEFA oyuncu listesi şu şekilde:

"Fernando Muslera, Günay Güvenç, İsmail Yakup, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Carlos Cuesta, Elias Jelert, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Roland Sallai, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Alvaro Morata."

B Listesi: "Atakan Ordu, Jankat Yılmaz, Enes Büyük, Kadir Subaşı, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş ve Efe Akman." - İSTANBUL