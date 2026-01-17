Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı - Son Dakika
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı

17.01.2026 19:40
Ligin 18. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlan Galatasaray'da maç öncesinde taraftarların dikkatini çeken şey, yedek kulübesinin zayıflığı oldu. İlk 11'deki yıldız oyunculara rağmen yedek kulübesinin eksikliği ve zayıflığı, taraftarların yoğun eleştirilerine neden oldu. Taraftarlar, transferde geç kalan yönetimlerine ağır eleştirilerde bulundu.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'yi kendi sahasında ağırladı.

YEDEK KULÜBESİNİN ZAYIFLIĞI GÜNDEM OLDU

Zorlu karşılaşmaya Galatasaraylı taraftarların yaşadığı isyan damga vurdu. Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, İlkay, Yunus Akgün, Barış Alper, Sane ve Icardi'yi ilk 11'de gören taraftarlar, yedek kulübesinin zayıflığına ve eksikliğine dikkat çekerek transferde geç kalan yönetimlerine eleştirilerde bulundu. Yapılan yorumlarda, ''Harika bir ilk 11 var ancak yedek kulübesindeki oyunculardan hiçbiri bu takımda oynayamaz.'' şeklinde ağır ifadeler kullanıldı.

İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçındaki yedek kulübesi:

  • Batuhan Şen
  • Günay Güvenç
  • Kaan Ayhan
  • Yusuf Demir
  • Cihan Akgün
  • Ahmed Kutucu
  • Eyüp Can Karasu
  • Kazımcan Karataş
  • Dağhan Kahraman

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Arat Ali Arat:
    dursun istifa 1 0 Yanıtla
  • 12345678 12345678:
    işe bak hepside honderilmesi gereken oyuncular 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
