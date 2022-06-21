Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek

21.06.2022 15:31
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk, bu akşam İstanbul'a gelecek. 48 yaşındaki teknik adam bu akşam 20.35'te İstanbul'da olacak.

Futbolculuk döneminde efsaneler arasında adını yazdıran Okan Buruk, teknik direktörlük göreviyle eski kulübüne geri dönüyor. Prensip anlaşmasına varılan 48 yaşındaki hoca İstanbul'a geliyor.

20.35'TE İSTANBUL'DA

Daha önce Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve İstanbul temsilcisinden ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Okan Buruk, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Domenec Torrent ile yol ayrılığına gidildiği an resmi sözleşme imzalayacak olan Okan Buruk bu akşam saat 20.35'te İstanbul'da olacak.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek - Son Dakika
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