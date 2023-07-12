Galatasaray'ın yeni transferi Angelino İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni transferi Angelino İstanbul'a geldi

12.07.2023 17:20

Galatasaray'ın RB Leipzig'den transfer ettiği Angelino, İstanbul'a indi. Havalimanında taraftarlar ve kulüp yetkilileri tarafından karşılanan futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlandığını söyledi.

Galatasaray'ın RB Leipzig'den kadrosuna kattığı Angelino'yu taşıyan uçak, İstanbul'a indi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 26 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-kırmızılı taraftar ile kulüp yetkilileri karşıladı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Burada kısa bir açıklamada bulunan deneyimli sol bek, "Galatasaray ile anlaştığım için oldukça mutluyum, sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi. Tezahüratlar eşliğinde kendisi için hazırlanan araca binen Angelino, daha sonra havalimanından ayrıldı.

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferi Angelino İstanbul'a geldi - Son Dakika
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