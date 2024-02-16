Galatasaray\'ın yeni transferi Serge Aurier\'in sakatlığı açıklandı

Ahmet Misbah Demircan büyükelçi olarak atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atama kararlarına göre, eski Beyoğlu belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan Tunus Büyükelçisi olarak atandı. Demircan, Türkiye ve Tunus arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Kuzey Makedonya, Slovakya, Portekiz, Cibuti, Suudi Arabistan, Dominik, Somali, Çad ve Gambiya büyükelçiliklerine de yeni atamalar yapıldı.