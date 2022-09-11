Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. 1-1 sona eren ilk yarının ardından Sergio Oliveira'nın adı sosyal medya gündeminde zirveye oturdu.
Bu sezon direkleri geçemeyen Oliveira, Kasımpaşa maçında ceza sahası dışından çektiği şutta topu direğe nişanladı. Portekizli futbolcunun bu performansı Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop'u akıllara getirdi.
2012-2017 arasında Galatasaray forması giyen Hamit Altıntop, çektiği şutlarda sık sık kale direğine takılıyordu. Oliveira'nın da bu sezon ligin 6. haftası itibarıyla 3 kez topu direğe nişanlaması sarı-kırmızılı taraftarların Altıntop'u yeniden anmasına sebep oldu.
Son Dakika › Spor › Sergio Oliveira'nın şanssızlığı gündem oldu! Herkes tek bir isme benzetti - Son Dakika