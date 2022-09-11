Sergio Oliveira'nın şanssızlığı gündem oldu! Herkes tek bir isme benzetti - Son Dakika
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Sergio Oliveira'nın şanssızlığı gündem oldu! Herkes tek bir isme benzetti

11.09.2022 21:17

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, Kasımpaşa karşılaşmasında da topu direğe nişanlamasından sonra sosyal medyada gündem oldu. Bu sezon 3 kez direği geçemeyen tecrübeli futbolcu, eski Galatasaraylı futbolcu Hamit Altıntop'a benzetildi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. 1-1 sona eren ilk yarının ardından Sergio Oliveira'nın adı sosyal medya gündeminde zirveye oturdu.

OLIVEIRA DİREKLERİ GEÇEMİYOR

Bu sezon direkleri geçemeyen Oliveira, Kasımpaşa maçında ceza sahası dışından çektiği şutta topu direğe nişanladı. Portekizli futbolcunun bu performansı Galatasaray'ın eski futbolcusu Hamit Altıntop'u akıllara getirdi.

Sergio Oliveira'nın şanssızlığı gündem oldu! Herkes tek bir isme benzetti

HAMİT ALTINTOP İLE AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR

2012-2017 arasında Galatasaray forması giyen Hamit Altıntop, çektiği şutlarda sık sık kale direğine takılıyordu. Oliveira'nın da bu sezon ligin 6. haftası itibarıyla 3 kez topu direğe nişanlaması sarı-kırmızılı taraftarların Altıntop'u yeniden anmasına sebep oldu.

Sergio Oliveira'nın şanssızlığı gündem oldu! Herkes tek bir isme benzetti
Hamit Altıntop
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Sergio Oliveira, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergio Oliveira'nın şanssızlığı gündem oldu! Herkes tek bir isme benzetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sergio Oliveira'nın şanssızlığı gündem oldu! Herkes tek bir isme benzetti - Son Dakika
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