- Galatasaray'ın yeni transferleri antrenmana katıldı

Dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Koşu çalışmasının ardından taktik çalışmayla antrenman sona erdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmana yeni transferler Haris Seferovic ve Leo Dubois ile izinden dönen Christian Luyindama katıldı.

İSTANBUL - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Yeni transferler Seferovic ve Dubois de antrenmanda yer aldı.

Kaynak: İHA

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