Fredrik Midtsjö Galatasaray'daki hedeflerini anlattı Açıklaması - Son Dakika
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Fredrik Midtsjö Galatasaray'daki hedeflerini anlattı Açıklaması

09.08.2022 12:15
Fredrik Midtsjö Galatasaray'daki hedeflerini anlattı Açıklaması

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fredrik Midtsjö, ilk hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fredrik Midtsjö, ilk hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Midtsjö, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'daki ilk günlerinin çok güzel geçtiğini belirten Midtsjö, "Gerçekten çok iyi gidiyor. Takım arkadaşlarımla tanıştım. İlk maç da benim adıma güzel hisler bıraktı. İlk maçta alışmak benim için önemliydi. Bu böyle devam edecektir. Ben takım oyuncusuyum ve sadık bir oyuncuyum. Tabii ki ileride daha iyi işler yapacağız. Öncelikli hedefimiz tabii ki şampiyonluk, bu takımla bir şeyler kazanmak istiyorum. Hocamızla yeni bir deneyim yaşayacağız. Taraftar benim için çok önemli, tutkulu bir taraftarımız var. " ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübe transfer sürecinden de bahseden Norveçli orta saha oyuncusu, "Transfer teklifi aldığımda heyecanlandım. Galatasaray çok büyük bir takım, Türkiye'nin en büyük takımı, o yüzden benim için heyecanlı bir gelişmeydi. İyi bir başlangıç yaptık, ileride daha iyi olmasını temenni ediyorum. Gurur duydum ilk önce gerçekten heyecanlandım. Bir sonraki maçta oynamak için de sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

Fredrik Midtsjö, AZ Alkmaar'ın kampında Galatasaraylı bir taraftarla fotoğrafının hatırlatılması üzerine ise, "Galatasaray taraftarını o şekilde görmek çok güzeldi. O sırada hiçbir şey netleşmemişti ama ilgilenildiğinden haberim vardı. Şu anda da Galatasaray taraftarını gördüğümde çok heyecanlanıyorum. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Midtsjö, oyun tarzıyla gelen bir soruya ise, "Saha dışında farklı bir insanım, sessiz, sakin bir insanım ama sahaya çıktığımda tutkuyla oynuyorum. Futbol benim için bir tutku. Bu kulüpte oynamak benim için heyecan verici. Dinamik bir oyuncuyum, 6 ve 8 numarada da rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Top sürmeyle ilgili de bir çekincem yok. Hocam için hangisi uygun olacaksa o pozisyonda takımıma yardımcı olmaya hazırım." yanıtını verdi.

Norveçli futbolcu, Galatasaray'daki forma rekabeti hakkında ise, "Bu konuda herhangi bir kaygım yok, ben şansım olduğu sürece oynamaktan memnunum. Birçok kaliteli oyuncunun olması şampiyonluk yolunda takım için iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Fredrik Midtsjö, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fredrik Midtsjö Galatasaray'daki hedeflerini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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