Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den ayrılan Wanda Nara henüz boşanmadan genç sevgilisiyle kameraların önüne geçti - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den ayrılan Wanda Nara henüz boşanmadan genç sevgilisiyle kameraların önüne geçti

24.10.2022 13:37

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara, yeni sevgilisi rapçi L-Gante ile kameraların karşısına geçti. İkilinin samimi anları dikkat çekerken Wanda Nara'nın yeni sevgilisine kitlenip kaldığı anlar gözden kaçmadı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanmak üzere olan Wanda Nara yeni sevgilisi şarkıcı L-Gante ile geçtiğimiz günlerde aynı klipte yer aldı. Klipte sevgilisi ile aynı yatakta olduğu anlar yer alırken, görüntüler futbol ve magazin dünyasına bomba gibi düştü.

SAMİMİ BİR RÖPORTAJ VERDİLER

Gün içerisinde ortaya çıkan bir videoda ise Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante ile verdiği bir röportaj ses getirdi. Görüntülerde ikilinin oldukça mutlu olduğu görülürken, L-Gante'nin Wanda Nara'nın kulağına bir şeyler fısıldadığı anlar yer aldı.

ICARDI-NARA ARASINDAKİ İLİŞKİLER TAMAMEN KOPTU

Öte yandan dış basına yansıyan son haberlerde Icardi ile Wanda'nın arasındaki iplerin tamamen koptuğu ve bundan sonra mal paylaşımı ile çocukların velayeti konusunda dava süreci görüleceği belirtildi.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den ayrılan Wanda Nara henüz boşanmadan genç sevgilisiyle kameraların önüne geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızı Icardi'den ayrılan Wanda Nara henüz boşanmadan genç sevgilisiyle kameraların önüne geçti - Son Dakika
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